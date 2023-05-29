هذا ما طلبته وزارة البيئة من المواطنين بشأن البلوك 9

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير البيئة الدكتور ناصر ياسين البيان الآتي:

"تدعو وزارة البيئة المواطنات والمواطنين كافة للاطلاع على دراسة تقييم الأثر البيئي لنشاطات أعمال الحفر الاستكشافية في البلوك الرقم 9 والتي سيقوم بها إئتلاف "توتال إنيرجيز" وشركاؤها".

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وأضاف البيان: "يمكن الاطلاع على التقرير والتفاصيل على الرابط المرفق أدناه ووضع التعليقات والملاحظات أو المشاركة في جلستين عامتين وذلك في 31 أيار في بيروت في فندق راديسون بلو فردان وفي 1 حزيران في صور في استراحة صور حسب التفاصيل الموجودة على الرابط.



v.lb/https://www.moe.goالاعلانات/مشاركة-العامة-في-تقييم-الاثر-البييي-والاجتماعي-الم.aspx".