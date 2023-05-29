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لبنان

تهجّم على مدير معهد في طرابلس محاولا إشهار مسدّسه الحربي!

Lebanon 24
29-05-2023 | 08:36
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صـدر عـن المديـريّة العامّـة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّـة البلاغ التّالي:

عند السّاعة التّاسعة من تاريخ اليوم 29-5-2023، حضر المواطن: (ح. ح.) الى "مجمّع دار الزهراء" في محلّة أبي سمراء – طرابلس، ودخل إلى مكتب مدير المعهد (ع. ح.)، وقام بالتهجّم عليه، مهدّداً، محاولاً شهر مسدّسه الحربي بوجه المدير، وذلك على خلفيه تلاسن حصل بين الأخير وقريبة (ح. ح.) -وهي الطالبة في المعهد المذكور- على خلفية عدم ارتدائها زّيّ التمريض.
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وقد حضرت، على الفور، دوريّة من مفرزة استقصاء الشّمال في وحدة الدّرك الإقليمي، وتمكّنت من توقيفه وضبط المسدّس.

سّلِّمَ الموقوف والمضبوط الى فصيلة أبي سمراء، حيث أجري تحقيق بالحادثة، وأحيل بموجبه إلى القضاء المختص، عملاً بإشارته".
 
 
 
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