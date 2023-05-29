تمثيل جريمة بسابا بإشراف المحامي الإستئنافي في جبل لبنان

قام المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي رامي عبدالله، بالإشراف على تمثيل جريمة قتل المدعو (ع. ع.) لطليقته (ر. ع)، منذ ايام في بلدة بسابا - الشوف، طريق الخزان- حي الساحة، في حضور قائد سرية بيت الدين المقدم جوني بجاني، آمر فصيلة شحيم النقيب حمد قيس وعدد من ضباط قوى الأمن الداخلي والعناصر التي انتشرت في موقع مسرح الجريمة، ورئيس مخفر مزرعة الضهر ومختار بسابا عبد الحليم العاكوم .

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وقد استمع القاضي عبد الله الى شرح مفصل من الجاني، على تفاصيل الجريمة، منذ بداياتها، في اللقاء الذي تم مع طليقته في ساحة القريبة من منزل عائلته، بالإضافة الى مجمل التفاصيل حول دهسه المغدورة بسيارتها، حيث فارقت الحياة . (الوكالة الوطنية)



