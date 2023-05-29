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لبنان
لا سيارات بعد اليوم الا إذا؟.. هذا ما سيحصل غدا عند مدخل مرفأ بيروت
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
29-05-2023
|
09:00
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دعت نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان إلى إعتصام ظهر يوم الثلاثاء امام تمثال المغترب ـ مدخل مرفأ بيروت للمطالبة بإخراج السيارات من المرفأ والغاء رسم الاستهلاك بعد عدم توصل المفاوضات مع وزارة المالية إلى نتيجة.
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وفي هذا الإطار، قال رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان ايلي قزي لـ "لبنان 24" إن "معركتنا كانت تقوم على تعديل الشطور وهذا المطلب كان مع دولار 20 ألف ليرة، واليوم الدولار أصبح 95 ألف ليرة، وبالتالي إقرار اليوم تعديل الشطور جاء متأخّراً جداً".
وأضاف: "رفع الدولار الجمركي بهذه الطريقة غير المدروسة يعتبر تسونامي لضرب هذا القطاع وهو قرار ظالم ومجحف بحق المستوردين والتجار وتحركنا غدا عند مدخل مرفأ بيروت هو بمثابة تنفيذ يوم "غضب" وسيكون الحشد كبيرا جداً".
وشدد قزي على ان "النقابة تُطالب بأمرين أساسيين أولا إخراج السيارات المستوردة سابقا والموجودة داخل المرفأ على سعر 15 ألف ليرة وثانيا إلغاء رسم الاستهلاك الذي نعتبره غير قانوني وهو وضع منذ كان الرئيس فؤاد السنيورة وزيرا للمالية على ان يتم العمل فيه خلال سنتين ولكنه لا يزال ساريا بعد أكثر من 25 سنة ونحن من المفترض ان ندفع 5% أو11 % TVA ولا يمكننا ان ندفع أكثر من ذلك".
وأكد قزي ان "النقابة على تواصل مع وزارة المالية ولكن الأمور غير مشجعة لغاية الآن والقطاع ذاهب للانهيار والإفلاس".
وختم قائلاً: "نطالب بأمرين إخراج السيارات الموجودة في مرفأ بيروت على سعر 15 ألف ليرة وإلغاء رسم الاستهلاك ليكمل قطاعنا إضافة إلى القطاعات الأخرى المرتبطة به ولكي تستفيد خزينة الدولة وإذا لم تنفذ مطالبنا فنحن متجهون نحو الإفلاس والإقفال وحتى المواطن اللبناني لن يتمكن بعد الآن من شراء سيارة".
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