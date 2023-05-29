الجميّل ردّ على نعيم قاسم: تخبّطكم يجعل منطقكم مضحكاً مبكياً

رد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجمّيل عبر حسابه على "تويتر" على تغريدة نائب الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم بالقول: "يعني إما التوافق على مرشح التحدّي الخاص بكم وإمّا الرّضوخ الدّائم لإملاءاتكم!؟ لم يعد في قاموسكم إمكانية لخيارات أخرى غير خياراتكم المدمرة!؟ تخبطكم يجعل منطقكم مضحكًا مبكيًا".

Advertisement

وكان قد غرّد الشيخ قاسم في وقت سابق من اليوم قائلا: "منذ البداية انطلق ترشيح فرنجية من عدد وازن وهو إلى زيادة، ويحاول المتعارضون على البرامج والسياسات الاتفاق لمواجهة فرنجية، وبالكاد يجتمعون على واحد من لائحة فيها 16 مرشحاً".



ولفت قاسم إلى أن "معيار الرئيس المسيحي الوطني الجامع أفضل للبنان من رئيسٍ للمواجهة بخلفية طائفية".

وأضاف: "حررِّوا انتخاب الرئيس من لعبة المصالح الضيِّقة وتعالوا ننتخب رئيساً حرا ينقذ البلد ولا يكون أسيرَ من انتخبه".

