Advertisement

لبنان

الجميّل ردّ على نعيم قاسم: تخبّطكم يجعل منطقكم مضحكاً مبكياً

Lebanon 24
29-05-2023 | 09:05
A-
A+
Doc-P-1072059-638209731146992572.jpg
Doc-P-1072059-638209731146992572.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجمّيل عبر حسابه على "تويتر" على تغريدة  نائب الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم بالقول:  "يعني إما التوافق على مرشح التحدّي الخاص بكم وإمّا الرّضوخ الدّائم لإملاءاتكم!؟ لم يعد في قاموسكم إمكانية لخيارات أخرى غير خياراتكم المدمرة!؟ تخبطكم يجعل منطقكم مضحكًا مبكيًا".
Advertisement
 
 
وكان قد غرّد الشيخ قاسم في وقت سابق من اليوم قائلا: "منذ البداية انطلق ترشيح فرنجية من عدد وازن وهو إلى زيادة، ويحاول المتعارضون على البرامج والسياسات الاتفاق لمواجهة فرنجية، وبالكاد يجتمعون على واحد من لائحة فيها 16 مرشحاً".

ولفت قاسم إلى أن "معيار الرئيس المسيحي الوطني الجامع أفضل للبنان من رئيسٍ للمواجهة بخلفية طائفية".
 
 
وأضاف: "حررِّوا انتخاب الرئيس من لعبة المصالح الضيِّقة وتعالوا ننتخب رئيساً حرا ينقذ البلد ولا يكون أسيرَ من انتخبه".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:47 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:50 | 2023-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:27 | 2023-05-29
13:20 | 2023-05-29
13:14 | 2023-05-29
12:50 | 2023-05-29
12:38 | 2023-05-29
11:49 | 2023-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website