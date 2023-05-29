مجاناً... أبواب قلعة جبيل ستُفتح أمام اللّبنانيين في هذا الموعد

Advertisement

قرّر وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى فتح أبواب قلعة جبيل مجاناً امام اللبنانيين طيلة نهار السبت الواقع فيه الثامن من شهر تموز المقبل، "لحضهم على زيارة مدينة جبيل والتعرّف على موروثها الثقافي الأثري والتراثي الإستثنائي، لا سيما وان ذلك سيتزامن مع "مهرجان الفلوكا" الذي تقيمه وزارة السياحة في جبيل في ايام ٧ و ٨ و ٩ من شهر تموز المقبل"، وفق ما اعلن مكتبه الاعلامي. (الوكالة الوطنية)