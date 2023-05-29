Advertisement

لبنان

وزارة الطاقة تُمدّد طلبات الانتساب إلى الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء

Lebanon 24
29-05-2023 | 09:22
A-
A+
Doc-P-1072065-638209742618082029.jpg
Doc-P-1072065-638209742618082029.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن وزارة الطاقة والمياه، البيان الاتي:

"الحاقاً بالاجتماعات التي جرت بين وزارة الطاقة والمياه ومنظمة MEDREG التي تمثل الهيئات الناظمة في عدة بلدان متوسطيّة، والتي تخللها تقييم أوّلي لطلبات الانتساب التي تلقتها الوزارة والمنظمة بالتوازي خلال الفترة السابقة، ونزولاً عند توصية منظمة MEDREG بتمديد فترة قبول طلبات الانتساب الى الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء إفساحاً في المجال لتمثيل كافة الإختصاصات المطلوبة بعددٍ وافٍ من المرشحين، حيث أن الطلبات المتوفرة حالياً لا تغطي بالعدد الكافي جميع الكفاءات المطلوبة، قررت وزارة الطاقة والمياه تمديد طلبات الانتساب لغاية تاريخ 31 آب 2023 ضمناً وذلك بحسب الشروط نفسها المعلن عنها سابقاً على الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة والمياه إلا فيما يتعلق بشرط توفّر شهادة ماستر في الإختصاص حيث يستعاض عنه بأنه «من المفضّل توفّر شهادة ماستر أو أعلى وإلا أقلّه خبرة 15 سنة في إختصاص الشهادة»، وعلى أن تكون التعويضات المدفوعة لأعضاء الهيئة الناظمة المعينين بحسب المعايير المعتمدة عالمياً". (الوكالة الوطنية)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:47 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:50 | 2023-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:27 | 2023-05-29
13:20 | 2023-05-29
13:14 | 2023-05-29
12:50 | 2023-05-29
12:38 | 2023-05-29
11:49 | 2023-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website