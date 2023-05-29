وزارة الطاقة تُمدّد طلبات الانتساب إلى الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء

صدر عن وزارة الطاقة والمياه، البيان الاتي:



"الحاقاً بالاجتماعات التي جرت بين وزارة الطاقة والمياه ومنظمة MEDREG التي تمثل الهيئات الناظمة في عدة بلدان متوسطيّة، والتي تخللها تقييم أوّلي لطلبات الانتساب التي تلقتها الوزارة والمنظمة بالتوازي خلال الفترة السابقة، ونزولاً عند توصية منظمة MEDREG بتمديد فترة قبول طلبات الانتساب الى الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء إفساحاً في المجال لتمثيل كافة الإختصاصات المطلوبة بعددٍ وافٍ من المرشحين، حيث أن الطلبات المتوفرة حالياً لا تغطي بالعدد الكافي جميع الكفاءات المطلوبة، قررت وزارة الطاقة والمياه تمديد طلبات الانتساب لغاية تاريخ 31 آب 2023 ضمناً وذلك بحسب الشروط نفسها المعلن عنها سابقاً على الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة والمياه إلا فيما يتعلق بشرط توفّر شهادة ماستر في الإختصاص حيث يستعاض عنه بأنه «من المفضّل توفّر شهادة ماستر أو أعلى وإلا أقلّه خبرة 15 سنة في إختصاص الشهادة»، وعلى أن تكون التعويضات المدفوعة لأعضاء الهيئة الناظمة المعينين بحسب المعايير المعتمدة عالمياً". (الوكالة الوطنية)

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