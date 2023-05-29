Advertisement

لبنان

الأبيض مكرما من نقابة القابلات القانونيات: للاستمرار بدعمهن

Lebanon 24
29-05-2023 | 09:26
A-
A+
Doc-P-1072066-638209751557597698.jpg
Doc-P-1072066-638209751557597698.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كرمت نقابة القابلات القانونيات في لبنان، خلال احتفال أقامته لمناسبة اليوم العالمي للقابلة القانونية في ٥ أيار، وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض لجهوده في تعزيز دور القابلة القانونية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي التزم بها لبنان في جامعة الدول العربية.
Advertisement


وقال الابيض خلال الاحتفال: "يوفر لنا هذا الحدث فرصة للتفكير في العمل المهم الذي تقوم به القابلات في بلدنا وحول العالم. فالقبالة تعتبر مهنة مهمة تمت ممارستها لقرون، حيث توفر الدعم الحيوي للمرأة وعائلتها أثناء الحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة. لا يمكن المبالغة في القيمة المضافة للقبالة، فالقابلات لسن خبراء في مجال صحة الأم والطفل فحسب، بل يقدمن أيضا رعاية شاملة، بما في ذلك الدعم العاطفي والنفسي للنساء وأسرهن".

اضاف: "لا شك ان الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان ادت الى التراجع في مستوى العديد من الخدمات الصحية، مما ادى الى تراجع مماثل في مؤشرات صحة الام والطفل، وفاقمت هجرة العاملين الصحيين من ذلك، وكل هذا حتم على وزارة الصحة العامة ايجاد الحلول، بالتعاون مع النقابات والاخصائيين والشركاء الدوليين".

واشار الى "ان الاستراتيجية الوطنية للصحة، والتي اطلقتها الوزارة منذ شهرين، تحدد مسارا واضحا للخروج من الازمة، واهم ما فيها هو توجيه النظام الصحي الى نظام یعتمد بشكل اساسي ومبدئي على الوقاية والرعاية الصحية الاولية كحجر اساس، وخطوة اولى في السير نحو التغطية الصحية الشاملة. وتلحظ الاستراتيجية ايضا اهمية العامل البشري وضرورة الاستثمار فيه، والحفاظ عليه. وتعتبر ان النقص فيه هو التحدي الاكبر الذي سوف يواجه نظامنا الصحي في السنوات المقبلة".

وقال: "ان وزارة الصحة العامة هي داعمة لنقابة القابلات القانونيات في لبنان، وتعتبرها شريكا اساسيا في نهوض نظامنا الصحي، وتحرص على مشاركتها في جميع المبادرات الصحية، بما في ذلك اللجان المعنية بصحة الام والطفل. ومكن هذا التعاون القابلات من المساهمة بخبراتهن ومعرفتهن في تطوير السياسات والبرامج التي تعزز صحة ورفاه النساء والأطفال في بلدنا".

وقال: "حدث مهم ايضا كان المشروع الذي بدأ في مستشفى رفيق الحريري الجامعي ، والذي اعتمد مبدأ عمليات الولادة تحت اشراف القابلات )midwife led delivery( بالتعاون مع منظمة اطباء بلا حدود، ودائرة امراض النساء والولادة في المستشفى. ويتضمن هذا البرنامج دورا اساسيا للقابلات في إدارة الولادات الطبيعية، مع استدعاء أطباء التوليد فقط في حالة حدوث مضاعفات. وقد ساعد هذا البرنامج في الحصول على مؤشرات ممتازة اهمها نسبة متدنية لعمليات الولادة القيصرية في حالات الولادة. وأدى نجاح هذا المشروع إلى بدء نقاش حول توسيع فكرة الولادة التي تقودها القابلة إلى مستشفيات عامة أخرى في لبنان".

وشكر الأبيض المنظمات الدولية، وعلى رأسها صندوق الامم المتحدة للسكان و منظمة الامم المتحدة اليونيسف، على دعمها الدائم والمستمر لوزارة الصحة العامة وبرامجها لتأمين الرعاية اللازمة للام والطفل، وخاصة في هذه الظروف الصعبة، وما يقوم به لبنان بالنيابة عن العالم اجمع بتوفير هذه الخدمات للنازحين سواسية بالمواطنين، ومن غير تمييز".
وختم: "يجب علينا أن نستمر في دعم القابلات والتأكد من أن لديهن الموارد التي يحتجنها لتقديم رعاية جيدة لمرضاهن، كما أحث شركاءنا على مواصلة التعاون مع نقابة القابلات القانونيات في لبنان لتطوير سياسات وبرامج تدعم عمل القابلات وتحسن نتائج صحة الأم والطفل في بلدنا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:47 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:50 | 2023-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:27 | 2023-05-29
13:20 | 2023-05-29
13:14 | 2023-05-29
12:50 | 2023-05-29
12:38 | 2023-05-29
11:49 | 2023-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website