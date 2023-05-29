توتر في عكّار.. اعتصام ورفض دخول جثّة أحد عناصر جيش "لحد"

تشهد منطقة العبدة في عكار تجمعات لعدد من الاهالي وذلك استنكاراً ورفضاً لادخال جثمان "م.ش" الى الاراضي اللبناني.



يذكر ان المتوفي هو من جيش لحد جرى نقله من اسرائيل، على ان يتم ادخاله الى الاراضي اللبنانية ليدفن في مسقط رأسه في بلدة الحاكور العكارية وسط رفض شعبي كبير وبحسب المعلومات عن توجه لقطع الطرقات من قبل المواطنين.

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