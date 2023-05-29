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لبنان

توتر في عكّار.. اعتصام ورفض دخول جثّة أحد عناصر جيش "لحد"

Lebanon 24
29-05-2023 | 09:38
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تشهد منطقة العبدة في عكار تجمعات لعدد من الاهالي وذلك استنكاراً ورفضاً لادخال جثمان "م.ش" الى الاراضي اللبناني.

يذكر ان المتوفي هو من جيش لحد جرى نقله من اسرائيل، على ان يتم ادخاله الى الاراضي اللبنانية ليدفن في مسقط رأسه في بلدة الحاكور العكارية وسط رفض شعبي كبير وبحسب المعلومات عن توجه لقطع الطرقات من قبل المواطنين. 
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