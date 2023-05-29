هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصرا

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم ما بين 94200 و94500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وافتتح سعر الصرف صباحا ما بين 94300 و94500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.