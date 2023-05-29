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لبنان

المكاري: عدد اللاجئين السوريين غير مقبول ويؤثر على الاقتصاد وترحيلهم لن يكون عشوائيا

Lebanon 24
29-05-2023 | 10:25
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قال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، في حديث ضمن تقرير أعدته "وكالة الأنباء الألمانية" عن اللاجئين السوريين في لبنان: "في ما يتعلق بالترحيلات، نحن فقط نطبق القوانين اللبنانية التي تطبقها الدول كافة. وكما تعلمون، لدينا أكثر من مليوني لاجئ في لبنان، وهو عدد ضخم وغير مقبول".
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وأكد "وجوب حل مشكلة اللاجئين السوريين في أسرع وقت ممكن، لأنها تؤثر على الاقتصاد المتعثر في البلد ومجتمعه وبيئته"، لافتا إلى أن "ترحيلهم لن يكون عشوائيا"، وقال: "الذين لا يستطيعون العودة إلى سوريا لأسباب سياسية فلسنا ملتزمين إعادتهم بسبب سلامتهم".
المصدر: الوكالة الوطنية
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