المكاري: عدد اللاجئين السوريين غير مقبول ويؤثر على الاقتصاد وترحيلهم لن يكون عشوائيا

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قال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، في حديث ضمن تقرير أعدته "وكالة الأنباء الألمانية" عن اللاجئين السوريين في لبنان: "في ما يتعلق بالترحيلات، نحن فقط نطبق القوانين اللبنانية التي تطبقها الدول كافة. وكما تعلمون، لدينا أكثر من مليوني لاجئ في لبنان، وهو عدد ضخم وغير مقبول".وأكد "وجوب حل مشكلة اللاجئين السوريين في أسرع وقت ممكن، لأنها تؤثر على الاقتصاد المتعثر في البلد ومجتمعه وبيئته"، لافتا إلى أن "ترحيلهم لن يكون عشوائيا"، وقال: "الذين لا يستطيعون العودة إلى سوريا لأسباب سياسية فلسنا ملتزمين إعادتهم بسبب سلامتهم".