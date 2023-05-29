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لبنان

بري يدعو لجان نيابية اضافية مع اضافة مشاريع قوانين على جلسة اللجان المقررة الاربعاء

Lebanon 24
29-05-2023 | 10:40
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أضاف رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان الدفاع والداخلية والبلديات، التربية والتعليم العالي والثقافة، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه الى جلسة اللجان النيابية المشتركة المقررة عند الساعة 10:30 من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في 31 أيار 2023 مع إضافة مشاريع القوانين الآتية: 
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1-  القانون الوارد بالمرسوم 11313 الرامي الى فتح  إعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2023 ، لإعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي .

2-  المشروع القانون الوارد بالمرسوم 11315 الرامي الى فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2023 لتغطية الفرق في تعويض النقل المؤقت للإدارات العامة .

3- مشروع القانون الوارد بالمرسوم 11319 الرامي الى فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2023 في باب وزارة التربية والتعليم العالي والجامعة اللبنانية .

 4- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11318 الرامي الى فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2023 في باب رئاسة مجلس الوزراء مجلس الإنماء والاعمار .

5- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11312 الرامي لفتح إعتماد إضافي استثنائي في الموازنة العامة لعام 2023 في باب وزارة الداخلية والبلديات الأمن العام لتحقيق جوازات سفر لبنانيه بيومترية مع متمماتها لعام 2023 .
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