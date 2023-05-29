التعازي بشقيقة المدير العام لوزارة الاعلام في هذه الايام

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تتقبل عائلة فلحه التعازي بالفقيدة ليلى فلحه، شقيقة المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحه، في حسينية البرجاوي في منطقة الجناح في بيروت، يوم الاربعاء في ٣١ أيّار من الساعة الرابعة بعد الظهر إلى السادسة.كما تتقبل التعازي يوم الخميس ١ حزيران، في حسينيّة القماطيّة من الساعة الخامسة من بعد الظهر إلى السادسة.وتقام ذكرى الأسبوع في بلدتها ميس الجبل يوم الأحد ٤ حزيران من الساعة العاشرة صباحًا في حسينيّة الإمام عليّ الرضا. (الوكالة الوطنية)