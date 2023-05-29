"المخدرات... مش إلك".. حملة توعوية جديدة

أطلقت جمعية سيدة الأمل حملتها التوعوية، على مسرح رعية السيدة الحدت، تحت عنوان."المخدرات... مش إلك" بدعم وحضور رئيس مجلس بلدية الحدت سبنيه حارة البطم السيد جورج إدوار عون وأعضاء المجلس البلدي.

حضر الإطلاق كهنة الرعية الخوري جورج مفوض والخوري شربل موسى ورئيس مجلس بلدية الشياح السيد إدمون غاريوس والنائب السابق المهندس حكمت ديب، ومدير مجمع الكنائس-ضبيه السيد الياس حبيب والسيدة سمر حبيب منسقة البرامج التابعة لمكتبة مجمع الكنائس - ضبيه، وشخصيات.

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استهل اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني والقت الإعلامية لارا مغاريقي كلمة الافتتاح، بعدها عرض وثائقي عن الجمعية وأنشطتها.

وكانت كلمة لرئيسة الجمعية السيدة كوزيت نخله أضاءت فيها على خطورة المخدرات ونتائجها المدمرة َوعلى ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة هذه الآفة، كما أطلقت الحملة التوعوية المجانية الهادفة للوقاية من خطر المخدرات. بعدها عرض الفيلم التوعوي القصير "عمر" من إخراج السيد إيلي عاصي. في الختام كانت الكلمة للسيد جورج إدوار عون الذي أثنى على عمل كافة الجمعيات التي تعنى بموضوع المخدرات كما أبدى استعداد البلدية في وضع كافة الوسائل المتاحة في متناول الجمعية.