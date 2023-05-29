Advertisement

لبنان

الحلبي استقبل بهية الحريري وابو حيدر وسفير المكسيك في لبنان

Lebanon 24
29-05-2023 | 10:41
A-
A+
Doc-P-1072090-638209791820998847.jpg
Doc-P-1072090-638209791820998847.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إجتمع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي مع رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة السيدة بهية الحريري.
 
 
واطلع الحلبي من الحريري على دورة التكثيف والدعم المدرسي التي أنجزتها الشبكة المدرسية لصيدا والجوار، وشارك فيها نحو 1300 تلميذ من صفوف الشهادات الرسمية ، غالبيتهم من المدارس والثانويات الرسمية والقسم الآخر من تلامذة المدارس الخاصة، وعبر الوزير عن تقديره للمبادرة التي قامت بها الشبكة برعاية السيدة الحريري ، والتي من شانها تقوية المرشحين للامتحانات الرسمية وتعويض النقص في ساعات التدريس والفاقد التعلمي ، وتعزيز الإستعداد للامتحانات الرسمية .
Advertisement


ثم اجتمع الوزير الحلبي مع المدير العام لوزارة الإقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر ونائب رئيس نقابة الناشرين المدرسيين جاد عاصي ، في حضور المدير العام للتربية الأستاذ عماد الأشقر والمستشار الإعلامي البير شمعون.
 
 
وتم عرض موضوع صناعة الكتب المدرسية في القطاع الخاص ، والتعاون القائم بين وزارة التربية ووزارة الإقتصاد والتجارة ونقابة الناشرين المدرسيين ،لتامين الكتاب المدرسي بالنوعية والسعر الجيد وضمن الوقت المحدد .


كذلك استقبل الوزير الحلبي سفير المكسيك في لبنان خوسيه إنياسيو بوليفار وعرض معه الحضور الفاعل للجالية اللبنانية في المكسيك والتي تضم نحو مليون مواطن يحتلون مواقع سياسية وإدارية ، كما تضم الجالية اللبنانية كبار رجال الإعمال.
 
 
وتطرق البحث إلى التعاون التربوي والتبادل الجامعي بين البلدين ، وعبر الجانب المكسيكي عن رغبة بلاده بتوقيع إتفاقية تعاون في مجال التربية والتعليم العالي بين البلدين، كما كان بحث في تسهيل معاملات الطلاب المكسيكيين الراغبين بالدراسة في لبنان .

 
ورحب الوزير الحلبي بالسفير مثمنا دور المكسيك في احتضان اللبنانيين وفتح سوق العمل أمامهم واحتضانهم ، وبناء أفضل العلاقات مع لبنان.
 
 
وعبر عن الإستعداد لوضع مسودة لمذكرة تفاهم بين البلدين في مجالات التعاون التربوي الجامعي ، لما لها من أهمية في تعزيز أواصر التقارب والتعاون بين الشعبين، والعمل على توقيعها ، سيما وان المكسيك تخصص عددا كبيرا من المنح للطلاب الأجانب ونأمل بأن تكون للبنان حصة منها.

كما اكد الوزير استعداد الإدارة لتسريع المعادلات والمصادقات المتعلقة بالشهادات سندا للأنظمة المرعية الإجراء.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:47 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:50 | 2023-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:27 | 2023-05-29
13:20 | 2023-05-29
13:14 | 2023-05-29
12:50 | 2023-05-29
12:38 | 2023-05-29
11:49 | 2023-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website