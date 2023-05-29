عناصر من لواء الحرس الجمهوري تابعوا دورة في مجال الوقاية من أسلحة الدمار الشامل

أعلن الجيش اللبناني عبر صفحته على "فيسبوك"، أن عناصرا من لواء الحرس الجمهوري تابعوا دورة في مجال الوقاية من أسلحة الدمار الشامل في حفل اختتام المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي والجيش الإيطالي لتعزيز قدرات اللواء في مجال الحماية والرد في حالات استخدام المواد CBRN".

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