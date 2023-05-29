Advertisement

لبنان

لجنة الصحة إستمعت الى وزير الشؤون عن أسباب التأخير في برنامج "امان"

Lebanon 24
29-05-2023 | 07:30
A-
A+
Doc-P-1072097-638209803980170139.png
Doc-P-1072097-638209803980170139.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار والاعضاء النواب.
 
وبعد الجلسة، قال النائب عبدالله: "استضفنا اليوم في لجنة الصحة وزير الشؤون الاجتماعية. واعتقد ان الجهد الذي تقوم به الوزارة في ظل حاجات الناس وفي ظل هذه الاوضاع الاقتصادية هي جهود جبارة، والواضح ان هناك منهجية في العمل في موضوع البرامج وهناك محاولة تجميع "داتا" علمية دقيقة تكون موجودة للبنان. المريح في النقاش مع معاليه اليوم هو حرصه، ان تكون الدولة هي المرجعية. وجود مرجعية الدولة خارج اطار التفتت للمرجعيات مهم جدا. ودور الدولة يجب ان يكون متكاملا في الرعاية الاجتماعية". 
Advertisement
 
وأضاف :"ما سمعناه اليوم ان هناك جهة راعية لحاجات الناس بالحد الادنى، نضطر ان نطلب مساعدات كهبات وهناك قرض جديد، وهناك توجه جديد تجاه الطفل اللبناني، وهذا مشروع اكدنا موافقتنا عليه كلجنة صحة نيابية.اعتقد ان ما يقوم به وزير الشؤون الاجتماعية والوزارة بالتنسيق مع الوزارات الاخرى، ربما يجب ان يكون موقع تنويه. وأشار معالي الوزير الى موضوع التقصير، عندما نسمع اعتراضا من الناس او شكوى، وللاسف التقصير واقع في مصرف لبنان. الاموال وصلت وتمت متابعتها في ديوان المحاسبة، ومعاليه تابعها خطوة خطوة، لكن يبدو ان التقصير واقع كالعادة من مصرف لبنان". 
 
وتابع عبد الله :"تطرقنا الى اداء مراكز الشؤون الاجتماعية على الاراضي اللبنانية كافة. وركز الحجار على موضوع التعاطي مع المعوقين، صار هناك التفاتة خاصة للبرنامج الذي تحضره الوزارة. هذه الشريحة من الناس يجب ان تكون موضع اهتمام برعاية من اللبنانيين على أمل ان تتوسع الاعتمادات".

ولفت الى أن هذا الاجتماع كان مفيدا، واطلع النواب على الجهد الذي يبذل في وزارة الشؤون الاجتماعية ونتمنى ان نصل الى مكان، الى خطة استراتيجية متكاملة بما يخص الدولة اللبنانية في ظل هذه الظروف الصعبة، مستفيدين من التحول الرقمي الموجود اليوم والذي يعمل عليه. نحن ومعاليه متفقون، ان هذه المواضيع موقتة، ونأمل في المدى القريب المنظور ان ننتخب رئيسا ونشكل حكومة ونخرج من دائرة الفقر ونضطر ان نفتش عن موارد لنسد حاجات الناس المتزايدة. واتفقنا ان تعقد جلسة خاصة مع معالي الوزير في موضوع النازحين السوريين وكلجنة صحة لن نتعاطى مع هذا الموضوع من منطلقات سياسية".
 
 
بدوره، قال الوزير الحجار: "اليوم أريد ان أشكر رئيس لجنة الصحة على الاستضافة اليوم، وشرحت البرامج التي لها علاقة بالوضع النقدي ان لفئة الاطفال او الاكثر فقرا. استمعت الى تساؤلاتهم والمعوقات وكيف سنعالجها. كان حوار بناء، وأجبت بشفافية، وتكلمت عن 300 مليون وخضنا المباحثات والمفاوضات وخلال أقل من شهر اليوم البنك الدولي وافق على القرض التي سيستفيد منه ببرنامج "امان".
 
واضاف :"هناك نقاط تحتاج الى تحسين، وقبل 13 شهر حزيران المقبل، استراتيجية الحماية الاجتماعية سوف تنتهي وتسلم الى المجلس النيابي، سيعين دولةالرئيس اجتماعا في الساعات المقبلة ونحولها الى مجلس النواب الذي سيقرها. ويقولون اننا تأخرنا ببرنامج "أمان"، نعم تأخرنا شهرين. نحن في 11/4 /2023، طلبنا الدفعة الثانية من البنك الدولي، وفي 18 منه، دولة الرئيس وقع تحويلها الى المالية".
 
 
وتابع: "عملت في هذا الملف، ليل نهار. هناك مراح يجب ان يمر فيها دخول هذا المبلغ. في 12/4/2023 تواصلت  مع  "البنك الدولي" وأصبح الطلب في مصرف لبنان، وعلى حاكم مصرف لبنان ان يوقع، ولحظة ان يوقع تصبح الاموال في الحكومة. جربنا ان نعمل كل شيء، واذا كان هناك من خلل او تقصير مستعد ان اذهب الى القضاء ولكن التقصير ليس مني ولا اتهرب من مسؤولياتي. وأناشد القطاع العام الا يظلموا الناس من اجل الفقراء".

وختم:"الداتا" بخصوص النازحين تسلم للامن العام، ووزير الخارجية لا يقبل في الشروط. وعدنا بان نسلم "الداتا" ولغاية اليوم لم نستلمها". (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:47 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:42 | 2023-05-29
16:18 | 2023-05-29
16:10 | 2023-05-29
15:02 | 2023-05-29
14:46 | 2023-05-29
14:25 | 2023-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website