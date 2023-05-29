السنيورة ابرق الى اردوغان مهنئا

ابرق الرئيس فؤاد السنيورة مهنئا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على فوزه بالانتخابات التركية للدورة الثالثة.

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وجاء في البرقية : "عقب كارثة الزلزال التي أصابت تركيا والدول المجاورة، وكذلك في خضم الظروف الإقليمية والدولية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها تركيا والعالم، لهو دليل على مدى الثقة التي يتمتع بها الرئيس التركي، وعلى قوة إنجازات وفاعلية حزب العدالة والتنمية لدى المواطنين الأتراك".وتوجه الرئيس السنيورة الى الرئيس التركي بالقول: "تستحقون هذا الفوز بسبب علاقتكم العميقة والقوية التي نسجتموها مع شعبكم وأمتكم ونتيجة الإنجازات الفعالة والكبيرة في تحقيق النهوض الذي سعيتم إلى تحقيقه، بحيث حولتم تركيا الى دولة حديثة، لها موقعها السياسي والإقليمي ودورها الاقتصادي في المنطقة والعالم وفي بناء علاقات وثيقة لها مع الدول العربية". (الوكالة الوطنية)