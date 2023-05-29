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لبنان

بيانٌ مهم من وزارة الماليّة.. هذا ما أعلنتهُ اليوم

Lebanon 24
29-05-2023 | 11:17
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أعلن المكتب الإعلامي في وزارة المالية في بيان، اليوم الإثنين، أنه "بعد التشاور بين وزيري المالية والتربية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل وعباس الحلبي حيال استيفاء رسم الطابع المالي لطلبات الترشيح للإمتحانات الرسمية، وبعد الاجتماع التقني الذي عقده مسؤولون من الوزارتين، أصدر الوزير الخليل قراراً حدد فيه آلية إستيفاء هذا الرسم، وأعلن بأنه "تسهيلاً لأمور المواطنين في انجاز كافة المعاملات العائدة لوزارة التربية والتعليم العالي لا سيما طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية وطلبات الاستحصال على الشهادات الرسمية وبصورة استثنائية امكانية استيفاء قيمة الرسم المالي في كافة المناطق التربوية في بيروت والمحافظات نقدا من المواطنيين بدلا من الطوابع المالية الورقية ومهر المعاملات بعبارة "استوفي رسم الطابع المالي نقداً".
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ولفت البيان إلى أنه إثر ذلك "ستقوم الجهات المعنية في المناطق التربوية بتسديد مجموع رسم الطابع المالي المستوفى نقداً في أقرب صندوق تابع لوزارة المالية في بيروت والمناطق خلال مهلة 3 أيام عمل من نهاية كل اسبوع وايداع وزاره المالية "مديرية الخزينة" تقريراً يبين أعداد المعاملات المنجزة وفقاً لهذه الآلية خلال الاسبوع السابق وأرقامها".
 
 
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