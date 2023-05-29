بيانٌ عن "صيرفة" من مصرف لبنان.. كم بلغ سعر الدولار؟

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أصدر مصرف لبنان، بياناً اليوم الإثنين، أعلن فيه أن "حجم التداول على منصة صيرفة بلغ لهذا اليوم 112 مليوناً و500 ألف دولار أميركي بمعدل 86300 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".وأضاف: "على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة صيرفة وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".