"تمثيل جريمة" في الشّوف.. "قوى الأمن" تنشر الصور من "مسرح الحادثة"

صدر عن المديرية العامة لـ"قوى الأمن الداخلي" - شعبة العلاقات العامّة، البلاغ التالي:

"إلحاقاً لبلاغنا السّابق والمتعلّق بتوقيف (ع. ع. من مواليد عام 1972، لبناني) الذي أقدم على قتل طليقته، المغدورة: ر. ع. (من مواليد عام 1974، لبنانية)، بتاريخ 25-6-2023، في بلدة بسابا – قضاء الشوف، جرى قبل ظهر اليوم 29-5-2023 تمثيل جريمة القتل التي هزّت الرأي العام اللبناني. وقد مثّل الجاني جريمته بحضور المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي رامي عبد الله، قائد سريّة بيت الدّين في وحدة الدّرك الإقليمي المقدّم جوني بجّاني، آمر فصيلة آمر فصيلة شحيم النقيب حمد قيس، وعدد من ضبّاط ورتباء قوى الأمن الداخلي.



وقد استمع الحاضرون إلى تفاصيل من الجاني تتعلّق بالجريمة، منذ بداية لقائه بطليقته إلى مجمل التفاصيل حول دهسه المغدورة، حتّى فارقت الحياة".