Advertisement

لبنان

"تمثيل جريمة" في الشّوف.. "قوى الأمن" تنشر الصور من "مسرح الحادثة"

Lebanon 24
29-05-2023 | 11:29
A-
A+
Doc-P-1072105-638209823560196100.jpg
Doc-P-1072105-638209823560196100.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامة لـ"قوى الأمن الداخلي" - شعبة العلاقات العامّة، البلاغ التالي:
 
"إلحاقاً لبلاغنا السّابق والمتعلّق بتوقيف (ع. ع. من مواليد عام 1972، لبناني) الذي أقدم على قتل طليقته، المغدورة: ر. ع. (من مواليد عام 1974، لبنانية)، بتاريخ 25-6-2023، في بلدة بسابا – قضاء الشوف، جرى قبل ظهر اليوم 29-5-2023 تمثيل جريمة القتل التي هزّت الرأي العام اللبناني. وقد مثّل الجاني جريمته بحضور المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي رامي عبد الله، قائد سريّة بيت الدّين في وحدة الدّرك الإقليمي المقدّم جوني بجّاني، آمر فصيلة آمر فصيلة شحيم النقيب حمد قيس، وعدد من ضبّاط ورتباء قوى الأمن الداخلي.

وقد استمع الحاضرون إلى تفاصيل من الجاني تتعلّق بالجريمة، منذ بداية لقائه بطليقته إلى مجمل التفاصيل حول دهسه المغدورة، حتّى فارقت الحياة".
 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:47 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:42 | 2023-05-29
16:18 | 2023-05-29
16:10 | 2023-05-29
15:02 | 2023-05-29
14:46 | 2023-05-29
14:25 | 2023-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website