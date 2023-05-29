وزير الداخلية يؤكد خبر اختطاف مواطنٍ سعودي في لبنان.. ماذا كشف عن الأمر؟

أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي أن المتابعة مستمرة مع "شعبة المعلومات" في قوى الأمن الخالي منذ الأمس لقضية اختطاف مواطنٍ سعودي في بيروت، وأضاف: " نحن على تواصل بأدق التفاصيل مع سعادة السفير وليد البخاري، دائماً وبيد من حديد نعمل لتحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان. ما حصل يمس بعلاقة لبنان مع أشقائه وسيكون عقاب الفاعلين قاسياً".

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