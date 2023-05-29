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لبنان

وزير الداخلية يؤكد خبر اختطاف مواطنٍ سعودي في لبنان.. ماذا كشف عن الأمر؟

Lebanon 24
29-05-2023 | 13:14
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أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي أن المتابعة مستمرة مع "شعبة المعلومات" في قوى الأمن الخالي منذ الأمس لقضية اختطاف مواطنٍ سعودي في بيروت، وأضاف: "نحن على تواصل بأدق التفاصيل مع سعادة السفير وليد البخاري، دائماً وبيد من حديد نعمل لتحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان. ما حصل يمس بعلاقة لبنان مع أشقائه وسيكون عقاب الفاعلين قاسياً".
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وكانت قناة "الجديد"، أفادت اليوم الإثنين، بأنّ شخصاً من الجنسية السعودية تعرّض للخطف في بيروت، مشيرة إلى أنّ الحادثة حصلت على طريق المطار. 

من جهتها، ذكرت قناة الـ"MTV" أنّ عملية الخطف حصلت بعد منتصف ليل السبت الماضي، والأجهزة الأمنية تتولى عملية البحث عنه. 

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