"دولارات يوميَّة" لهؤلاء في لبنان.. إليكم موعد ذلك!

أبلغت شركاتٌ عديدة في القطاع الخاص موظّفيها إنها ستعمدُ إلى البدء بإحتساب كلفة بدل النقل اليوميّ على أساس 250 ألف ليرة لُبنانية اعتباراً من أول حزيران، وذلك عملاً بقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 18 نيسان 2023.

Advertisement

ولفتت المصادر إلى أنَّ بعض الشركات والمؤسسات قد لا تُبادر إلى إعطاء بدل النقل بالدولار بدل الليرة، وقد يصلُ المبلغ يومياً إلى 4 دولارات، أو ما يناهز الـ380 ألف ليرة عن كل يوم عمل.