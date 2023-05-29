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لبنان

"دولارات يوميَّة" لهؤلاء في لبنان.. إليكم موعد ذلك!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-05-2023 | 13:20
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أبلغت شركاتٌ عديدة في القطاع الخاص موظّفيها إنها ستعمدُ إلى البدء بإحتساب كلفة بدل النقل اليوميّ على أساس 250 ألف ليرة لُبنانية اعتباراً من أول حزيران، وذلك عملاً بقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 18 نيسان 2023. 
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ولفتت المصادر إلى أنَّ بعض الشركات والمؤسسات قد لا تُبادر إلى إعطاء بدل النقل بالدولار بدل الليرة، وقد يصلُ المبلغ يومياً إلى 4 دولارات، أو ما يناهز الـ380 ألف ليرة عن كل يوم عمل.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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