"آخر مكالمة من الضاحية".. معلومات جديدة عن عمليّة خطف سعودي في لبنان!

ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الإثنين، أنّ المواطن السعودي المُختطف في لبنان يعملُ لصالح الخطوط الجويّة السعودية في بيروت، مشيرة إلى أن "خاطفيه نقلوه إلى الضاحية الجنوبية".

ووفقاً للقناة، فإنّ "الخاطفين طلبوا عبر مكالمة صادرة من الضاحية الجنوبية لبيروت، فدية مالية تُقدّر بحوالى 400 ألف دولار".

بدورها، أفادت قناة "العربية" عن حصول اتصالاتٍ عربية مكثفة للسفارات بلبنان للوقوف على قضية اختطاف المواطن السعودي، كاشفة أنّ "هاتف الأخير رصد في 3 مواقع مختلفة"، وقالت: "الخاطفون أوهموا المواطن المخطوف بأنهم تابعون لجهة أمنية".

من ناحيتها، قالت قناة "الحدث" إن إستنفاراً حصل لدى معظم الأجهزة الأمنية في لبنان بعد الحادثة، من دون القدرة على تحديد مكان المواطن السعودي المختطف في بيروت، مشيرة إلى أنّ "4 أشخاص بلباس عسكري نفذوا عملية الخطف"، وأضافت: "الأجهزة الأمنية رصدت 3 مواقع للمختطف وهي الحازمية والضاحية وضهر البيدر".

وكان وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي أعلن أنّ المتابعة مستمرة مع "شعبة المعلومات" في قوى الأمن الخالي منذ الأمس لقضية اختطاف مواطنٍ سعودي في بيروت، وأضاف: "نحن على تواصل بأدق التفاصيل مع سعادة السفير وليد البخاري، دائماً وبيد من حديد نعمل لتحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان. ما حصل يمس بعلاقة لبنان مع أشقائه وسيكون عقاب الفاعلين قاسياً".

وفي وقتٍ سابق، اليوم، أفادت قناة "الجديد"، بأنّ شخصاً من الجنسية السعودية تعرّض للخطف في بيروت، مشيرة إلى أنّ الحادثة حصلت على طريق المطار.

من جهتها، ذكرت قناة الـ"MTV" أنّ عملية الخطف حصلت بعد منتصف ليل السبت الماضي، والأجهزة الأمنية تتولى عملية البحث عنه.

وأوضحت القناة أنّ الوزير المولوي ينسّق مع السلطات السعوديّة في تفاصيل خطف المواطن السعودي ويضعها في آخر التطورات، مشيرة إلى أنّ " المخطوف السعودي كان يقود سيّارة من نوع غراند شيروكي عليها لوحة لبنانيّة ومسجّلة باسمه".