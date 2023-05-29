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لبنان

آخر المعطيات.. هكذا سيكون إجتماع نواب "لبنان القوي" غداً!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-05-2023 | 13:50
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كشفت معلومات "لبنان24" أنّ العديد من نواب تكتل "لبنان القوي" لم يتبلغوا حتى الآن أي مُعطيات أو تفاصيل عما سيتطرّق إليه إجتماع التكتل الذي سينعقد يوم غدٍ الثلاثاء.

ووفقاً للمصادر، فإنَّ مختلف النواب يترقبون ما قد يشهده الإجتماع، لاسيما أنَّه لا معلومات عن الموقف الذي سيصدر عنه سواءً على الملف الرئاسي أو بشأن ملفات أخرى وفي طليعتها قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
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وتوقعت المصادر أن يكون الإجتماعُ "صاخباً" وطويلاً بعض الشيء خصوصاً أنه سيشهدُ نقاشاً مُستفيضاً حول مسألة ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهوريّة.

ووفقاً للمعلومات، فإنّ بعض أوساط "لبنان القوي" بدأت تعترف في ما بينها بوجود تقدّم فعلي لصالح أزعور حتى الآن، لكن ذلك لا يعني إمكانية سير "التكتل" بالشخصية المذكورة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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