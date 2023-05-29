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لبنان

عبر "تويتر".. هكذا علّق وهاب على قضية خطف سعوديّ في لبنان

Lebanon 24
29-05-2023 | 13:50
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غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب على حسابه عبر "تويتر"، قائلا: "خطف المواطن السعودي في بيروت عملية حقيرة  ومرفوضة والمطلوب إنزال أشد العقاب بالفاعلين وجعلهم عبرة لغيرهم".
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وئام وهاب

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