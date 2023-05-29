Advertisement

لبنان

اعتصامٌ في المنية رفضاً لدفن عميلٍ للعدو الإسرائيلي في عكار

Lebanon 24
29-05-2023 | 14:02
A-
A+
Doc-P-1072136-638209915820941315.png
Doc-P-1072136-638209915820941315.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نظمت "لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الصهيونية يحيى سكاف" إعتصاماً أمام النصب التذكاري للأسير يحيى سكاف في المنية رفضاً لمحاولة دفن عميل للعدو في منطقة عكار، بحضور ممثلي الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية والفصائل الفلسطينية ورجال دين وحشد من مدينة المنية والجوار.
Advertisement
 
وأجمعت كلمات عدّة ألقيت خلال التحرك على رفض إدخال الجثة لدفنها في المنطقة التي ارتوت أرضها بدماء الشهداء الذين واجهوا العدو وعملائه.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:47 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:42 | 2023-05-29
16:18 | 2023-05-29
16:10 | 2023-05-29
15:02 | 2023-05-29
14:46 | 2023-05-29
14:25 | 2023-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website