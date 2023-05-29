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لبنان

"تعليمات" صدرت.. ماذا أعلنت السفارة السعودية بعد خطف أحد رعاياها في لبنان؟

Lebanon 24
29-05-2023 | 14:25
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أعلنت السفارة السعودية في لبنان، في بيان، أنها "تلقّت بلاغًا من ذوي أحد مواطنينها الذي فقد الاتصال به فجر يوم الأحد. وفي هذا السياق تتواصل السفارة مع السلطات الأمنية اللبنانية على اعلى المستويات لكشف ملابسات اختفاء المواطن".
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هذا وأفادت قناة "العربية" بأنه تم توجيه تعليمات لموظفي السفارة السعودية في بيروت بعدم الخروج للشارع، وذلك إثر اختطاف مواطن سعودي في لبنان.
 

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