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لبنان

على خلفية خطف مواطن سعودي.. مُداهمات للجيش في هذه المنطقة

Lebanon 24
29-05-2023 | 16:10
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أفادت قناة الـ"lbci" بأن وحدات من الجيش تقوم بمداهمات واسعة على خلفية خطف المواطن السعودي، في حي الشراونة - بعلبك.
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الجيش اللبناني

مداهمات

حي الشراونة

بعلبك

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