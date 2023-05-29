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لبنان

"الرياضي".. بطل لبنان في كرة السلة

Lebanon 24
29-05-2023 | 16:48
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أحرز نادي "الرياضي- بيروت" لقب بطولة لبنان لكرة السلة، بعد فوزه على نادي "دينامو" بنتيجة 77-71، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم.
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