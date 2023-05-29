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لبنان
خشية من محاولات تخريب
Lebanon 24
29-05-2023
|
17:04
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تخشى جهات فاعلة من محاولات تخريب لما تحقق على صعيد الانفراجات العربية والاقليمية، بدءاً من لبنان، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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