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لبنان

موقف قاطع وعتاب

Lebanon 24
29-05-2023 | 17:30
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سجّل عتاب مع وزير بارز، نظراً لإصراره على اتخاذ موقف قاطع من موظف نقدي كبير، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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