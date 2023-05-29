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لبنان

خطف مواطن سعودي في بيروت: توقيت مشبوه ينذر بتداعيات

Lebanon 24
29-05-2023 | 22:03
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لم تتوافر أي معلومات دقيقة حتى ليل امس عن مصير مواطن سعودي كشف النقاب عن خطفه فجر الاحد في بيروت .
وكتبت" النهار": اخترق الكشف عن خطف مواطن سعودي في لبنان مجمل المشهد السياسي الذي احتدم بقوة في الأيام الأخيرة وباتت الأنظار تترقب تطورات هذا الحدث وتداعياته الخطيرة اذ أعاد الى الواجهة الاستهدافات المثيرة للمخاوف بفعل ضعف الدولة والسلطة امام مجاهل "الدويلة" والفلتان المتحكمين بمفاصل الاستقرار بما يخشى معه من تداعيات لهذا التطور المشبوه تحت ستار خطف للفدية على إعادة تطبيع العلاقات بين لبنان والدول الخليجية كلا، كما على اقبال الرعايا السعوديين والخليجيين الى لبنان في موسم الاصطياف "الواعد".
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وأوضح مصدر امني لـ"النهار" ان المواطن السعودي اختفى عن السمع في وسط بيروت . وكشف المصدر ان المواطن السعودي الذي تحفظ عن ذكر اسمه يعمل في الخطوط الجوية السعودية ووصل الى مطار رفيق الحريري الدولي يوم السبت وانتقل الى مقر اقامته في بيروت وامضى سهرة في احد المطاعم في البيال وعند الساعة الثالثة فجر الاحد غادر المكان ليغيب عن السمع كليا . وأشار المصدر الى ان الأجهزة الأمنية تدقق في فرضيات عدة لجلاء مكان وجود المخطوف . كما تردد انه كان يقود سيارة غراند شيروكي مسجلة باسمه لدى خطفه.

ولم تثبت أي معلومات حول المكان المرجح لاحتجاز المخطوف فيما بثت قناة "الإخبارية" السعودية ان خاطفي المواطن السعودي في بيروت نقلوه إلى الضاحية الجنوبية وأضافت ان خاطفي المواطن السعودي أرسلوا رسالة صدرت من الضاحية الجنوبية حيث مقر "حزب الله" . وقالت محطة "الحدث" أن رسائل صوتية من خاطفي المواطن السعودي تضمنت مطالبة بفدية قيمتها 400 ألف دولار أميركي فيما اشارت صحيفة "عكاظ" الى ان المواطن السعودي المختطف يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية في بيروت. كما ان محطة "العربية" قالت ان تعليمات عممت على موظفي السفارة السعودية بعدم الخروج الى الشارع

وأعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي على حسابه عبر تويتر أنه "يتابع مع شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي منذ الأمس قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت ونحن على تواصل بأدق التفاصيل مع السفير السعودي وليد البخاري".
وقال مولوي: "دائما وبيد من حديد نعمل لتحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان. ما حصل يمس بعلاقة لبنان مع أشقائه وسيكون عقاب الفاعلين قاسيا".

كما أعلنت السفارة السعودية في لبنان ليلا عن "تلقيها بلاغا من ذوي احد المواطنين الذي فقد الاتصال به فجر الاحد وفي هذا السياق تتواصل السفارة مع السلطات الأمنية اللبنانية على اعلى المستويات لكشف ملابسات اختفاء المواطن سائلين المولى عز وجل ان يعيده لذويه سالما ".
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