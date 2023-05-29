متى قرار "المجلس الدستوري" بالتمديد البلدي؟

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يفترض ان يصدر المجلس الدستوري قراره في الطعون المقدمة في قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، بعدما أنهى وضع اللمسات الأخيرة على قراره في الجلسات المتتالية التي عقدها، حسبما أكد رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب بعد جلسة عقدها امس، وأنجز فيها بعض النقاط القانونية المثارة. وقال مشلب «لم نُنهِ المناقشات اليوم ونحن متفقون على كل النقاط، إن أنهينا نصدر القرار الثلاثاء او الاربعاء لكن قبل 31 من الجاري.