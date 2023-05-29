22
o
بيروت
24
o
طرابلس
9
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
17
o
بعلبك
22
o
بشري
23
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
متى قرار "المجلس الدستوري" بالتمديد البلدي؟
Lebanon 24
29-05-2023
|
22:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
يفترض ان يصدر المجلس الدستوري قراره في الطعون المقدمة في قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، بعدما أنهى وضع اللمسات الأخيرة على قراره في الجلسات المتتالية التي عقدها، حسبما أكد رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب بعد جلسة عقدها امس، وأنجز فيها بعض النقاط القانونية المثارة. وقال مشلب «لم نُنهِ المناقشات اليوم ونحن متفقون على كل النقاط، إن أنهينا نصدر القرار الثلاثاء او الاربعاء لكن قبل 31 من الجاري.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فستان مايا دياب المُثير يُعرضها للانتقادات.. شاهدوا كيف رقصت بطريقة غريبة على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
فستان مايا دياب المُثير يُعرضها للانتقادات.. شاهدوا كيف رقصت بطريقة غريبة على المسرح (فيديو)
03:17 | 2023-05-29
29/05/2023 03:17:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بالمايوه.. بعد مرور 18 عاماً على انتخابها ملكة جمال لبنان شاهدوا كيف أصبحت غابريال بو راشد (صور)
Lebanon 24
ظهرت بالمايوه.. بعد مرور 18 عاماً على انتخابها ملكة جمال لبنان شاهدوا كيف أصبحت غابريال بو راشد (صور)
03:08 | 2023-05-29
29/05/2023 03:08:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"آخر مكالمة من الضاحية".. معلومات جديدة عن عمليّة خطف سعودي في لبنان!
Lebanon 24
"آخر مكالمة من الضاحية".. معلومات جديدة عن عمليّة خطف سعودي في لبنان!
13:40 | 2023-05-29
29/05/2023 01:40:15
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات مالية "إيجابيّة" عن لبنان.. ماذا ينتظرنا؟
Lebanon 24
معطيات مالية "إيجابيّة" عن لبنان.. ماذا ينتظرنا؟
03:15 | 2023-05-29
29/05/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رحيل فنان سوري قدير.. ترك بصمة في عالم الدراما
Lebanon 24
رحيل فنان سوري قدير.. ترك بصمة في عالم الدراما
10:20 | 2023-05-29
29/05/2023 10:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
00:34 | 2023-05-30
عملية مطاردة بهدف السرقة... هكذا انتهت (صور)
22:58 | 2023-05-29
زيارة البخاري لقائد الجيش: قطع أوراق أو جسّ نبض رئاسي؟
22:48 | 2023-05-29
رفْع سقف الإعتمادات أو لا رواتب للقطاع العام
22:43 | 2023-05-29
دولرة المساعدات للسوريين: قرار تقني أم سياسي؟
22:36 | 2023-05-29
قراءة هادئة لمشهدية المطارنة في معلَم مليتا..
22:16 | 2023-05-29
"ليبان بوست" باقية والقرم: ملزمة بتشغيل القطاع حفاظاً على استمرارية المرفق العام
فيديو
بعدما ظهر وهو يرقص ويغني على أغنية لأم كلثوم.. رجل الدين الشهير يكشف تفاصيل الواقعة
Lebanon 24
بعدما ظهر وهو يرقص ويغني على أغنية لأم كلثوم.. رجل الدين الشهير يكشف تفاصيل الواقعة
00:27 | 2023-05-29
30/05/2023 08:09:45
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط فنانة شهيرة عن المسرح بسبب مرافقها.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
سقوط فنانة شهيرة عن المسرح بسبب مرافقها.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:01 | 2023-05-28
30/05/2023 08:09:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ركاب يصرخون ويولولون.. الرجل الذي فتح باب الطائرة في الجو يُفجر مفاجأة عن السبب (فيديو)
Lebanon 24
ركاب يصرخون ويولولون.. الرجل الذي فتح باب الطائرة في الجو يُفجر مفاجأة عن السبب (فيديو)
02:00 | 2023-05-28
30/05/2023 08:09:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact