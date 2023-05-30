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لبنان

هكذا علّق مرجع كنسي على زيارة المطارنة لمعلم مليتا

Lebanon 24
30-05-2023 | 01:30
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قال مرجع كنسي "إن مرجعيات الصف الأول السياسية تدرك جيداً بأن السادة المطارنة الذين لبوا الدعوة لزيارة معلم مليتا التابع لحزب الله، لم يكن قراره في هذا الموضوع ذاتيا، لانهم سبق وأبلغوا مرجعياتهم بالدعوة واخذوا الموافقة عليها".   
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وقال المرجع "ان الزيارة جاءت بناءً على دعوة في مناسبة معينة ومكان محدد وأن التصاريح التي ادليت خلالها جاءت بعيدة عن السياسة وتحدثت عن مفهوم المقاومة والشهادة بشكل عام".
ولفت المرجع الى "ان الإنتقادات أتت من بعض المنظرين من الصف الخامس وما دون".
وكانت شخصيات دينية مسيحية زارت "معلم مليتا السياحي المقاوم"، في الجنوب في ذكرى "عيد المقاومة والتحرير". وضم الوفد راعي أبرشية بعلبك ودير الأحمر المارونية المطران حنا رحمة وراعي أبرشية صيدا ودير القمر للموارنة المطران مارون العمّار والأب الياس ابراهيم ممثل راعي ابرشية الفرزل والبقاع للروم الكاثوليك والأب بطرس عقيقي كاهن سرعين والأرشمندريت أنانيا كوجاجيان والأب أليان نصرالله كاهن القاع. وقد استقبلهم رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك.

لبنان

خاص

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