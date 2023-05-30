ردود الافعال تتوالى.. هكذا علّق السياسيون على حادثة خطف المواطن السعودي في لبنان

توالت ردود الفعل المستنكرة لحادثة خطف المواطن السعودي في لبنان. وفي هذا السياق، غرد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "خطف المواطن السعودي الشقيق من على الاراضي اللبنانية أمر خطير ومستنكر ومرفوض رفضا قاطعا، وله غايات مشبوهة ضد لبنان وضد المملكة". Advertisement وناشد سلام الاجهزة الامنية كافة تكثيف الجهود والتحرك على كل المستويات لمعرفة مصير المواطن المخطوف وإعادته سالما وسحق الفاعلين". واعتبر ان هذا الفعل الجرمي ضرب للامن القومي ضرب لسمعة لبنان وضرب للاقتصاد الوطني، لرد الاعتبار يجب بت الموضوع بسرعة قصوى واعتماد اقسى العقوبات بحق المرتكبين ليكونوا عبرة لمن لم يعتبر. وأضاف "لا يكفي ان نكشف ملابسات الجريمة ومحاسبة المسؤولين بالشكل الطبيعي للملاحقة، يجب حسم هذه المسألة بحزم وشدة لترسيخ جدية الدولة بالحفاظ على امن الرعايا الاجانب وتحديدا اخواننا العرب".

بدوره، غرّد النائب ميشال معوض عبر حسابه على "تويتر" قائلا:"خطف مواطن سعودي في قلب بيروت يعيدنا الى مرحلة سوداء في تاريخ لبنان. المطلوب من كل الاجهزة المعنية العمل على كشف خيوط هذه الجريمة القديمة-الجديدة واعادته الى عائلته. عملية الخطف في هذا الوقت بالذات ضرب للعلاقات اللبنانية-السعودية، ونكسة موجعة لموسم الصيف".

أما النائب رئيس المجلس التنفيذي لـ "مشروع وطن الانسان" النائب نعمة افرام، فقال عبر حسابه على "تويتر": "خطف المواطن السعودي خطير جدا. حاليا نحن نبحث في لبنان عن نقاط تلاقٍ، بخاصة بعد قمة جدة".

وأضاف: "المطلوب من الدولة اللبنانية تثبيت قدرتها على التصرف في أسرع طريقة ممكنة وبأعلى مستوى من الاحتراف لتجنب الانزلاق إلى مكان شديد الخطورة".

بدوره، قال النائب ياسين ياسين عبر حسابه على "تويتر": "بدل الاستفادة من أجواء الارتياح الإقليمي، والتوجه العربي لصفر مشاكل، تتمادى عصابات خارجة عن القانون بإرسال رسائلها الى العالم أجمع لتشويه صورة لبنان على أنه دولة عصابات وميليشيات وغير مؤهل لحماية ضيوفه وسوّاحه . لا خلاص للبنان إلا بالتخلص من تلك العصابات المليشاوية".

كذلك غرد النائب ملحم الرياشي عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "نعرف أن الصديق بسام مولوي وزير الداخلية، يضع جهداً استثنائياً للقبض على خاطفي المواطن السعودي بالسرعة القصوى، لعدم تكرار الفعل، ومنعًا لخطف أمان اللبنانيين وصيفهم. لن ينجح اي مسيء، في الاساءة الى علاقات لبنان مع المملكة!".

من جهته، غرّد النائب اللواء أشرف ريفي عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "خطف المواطن السعودي يشكّل تهديداً للاستقرار ولما تبقى من صورة لبنان، ولا سيما أنه حصل في وسط بيروت بطريقة محترفة. نشد على أيدي الأجهزة الأمنية، ونعلم إمكانياتهم الاحترافية والمطلوب الإسراع في كشف الجريمة والإفراج عن المختطَف واعتقال الخاطفين. نخشى أن تكون أبعاد الجريمة أكثر من جنائية".