Advertisement

لبنان

قوى الثامن من آذار "تقرأ" زيارة باريس: تحييد بكركي

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
30-05-2023 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1072262-638210331371735100.jpg
Doc-P-1072262-638210331371735100.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في الوقت الذي يأمل فيه خصوم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ان تكون زيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى فرنسا مقدمة لتبديل موقف باريس الرئاسي، يبدو ان حلفاء فرنجية لديهم رأي اخر.
وبحسب مصادر مطلعة فإن الحديث داخل "قوى الثامن من اذار "يركز على ان الفرنسيين مصرون على دعم فرنجية لاسباب كثيرة، وقد يتم اقناع البطريرك الراعي بأسباب الموقف الفرنسي وخلفياته".
Advertisement
وترى المصادر ان الهدف الواقعي، بحسب "قوى الثامن من اذار"، هو تحييد البطريرك الراعي لكي لا يكون الى جانب القوى المسيحية المعارضة لوصول رئيس "تيار المردة" الى قصر بعبدا.
وكان الراعي قال في عظة قداس الاحد الفائت: "نودّ أن نشكر الله على ما نسمع بشأن الوصول إلى بعض التوافق بين الكتل النيابيّة حول شخصيّة الرئيس المقبل، بحيث لا يشكّل تحدّيًا لأحد، ويكون في الوقت عينه متمتّعًا بشخصيّة تتجاوب وحاجات لبنان اليوم وتوحي بالثقة الداخلية والخارجية.
اننا نأمل ان يتم انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت كي تنتظم المؤسسات الدستورية وتعود الى العمل بشكل طبيعي وسليم وفعّال، وبذلك تتوقف الفوضى الحاصلة على عدة مستويات وتتوقف القرارات والمراسيم العشوائية التي تستغيب رئيس الجمهورية وصلاحياته وبالتالي فهي تبقى عرضة للشك والاعتراض".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-05-30
04:00 | 2023-05-30
05:30 | 2023-05-30
05:05 | 2023-05-30
05:03 | 2023-05-30
04:57 | 2023-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website