أزعور متردد ومتوجس من الحرق

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قالت مصادر مطلعة ان الوزير السابق جهاد ازعور التقى في الايام الماضية خصومه في المعركة الرئاسية، في اطار جولته التي قام بها على مختلف القوى السياسية.وبحسب المصادر فإن ازعور لم يلتق فقط القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر بل التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري وقياديين من حزب الله.وتعتبر المصادر "أن ازعور لا يزال مترددا في قبول ترشيحه من قبل المعارضة، لانه متوجس من ان يصبح ورقة للحرق، ولا يريد ان يكون مرشحا للمواجهة السياسية بين الافرقاء في لبنان".