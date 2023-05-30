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لبنان

مصادر معارضة: الكرة في ملعب برّي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-05-2023 | 02:45
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مع الحديث عن إقتراب "المعارضة" من تسميّة إسم مرشّح بالتوافق مع "التيّار الوطنيّ الحرّ"، خرج رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد ليُعلن أنّ هذا المرشّح هو "للمناورة" ومهمّته "إسقاط ترشّيح رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة".
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كلام رعد لاقاه عضو كتلة "التنميّة والتحرير" النائب علي حسن خليل، الذي قال أيضاً إنّ مرشّح المعارضة يُراد منه طيّ صفحة ترشّيح فرنجيّة، متّهماً الفريق الآخر "بالنكد السياسيّ"، وبالخروج عن منطق التوافق والحوار.

وتعليقاً على هذين الموقفين، قالت مصادر معارضة معنيّة إنّها "قدّمت كلّ التنازلات وذهبت نحو تسميّة أسماء وسطيّة غير مستفزّة، وقد أظهر كلّ من رعد وحسن خليل أنّ فريقهما يدعو من جهّة إلى الحوار، ومن جهّة ثانيّة يُريد فقط إقناع المعارضة بفرنجيّة"، وسألت: "أين يكون قد تحقّق التوافق في هذه الحالة من خلال فرض إسم واحدٍ لا ينال إجماعاً من أغلبيّة النواب؟"

وأكّدت المصادر أنّ "المعارضة تنازلت عن مرشّحيها السابقين، وهي لن تقوم بالتصويت لفرنجيّة تحت أيّ ظرفٍ"، وأشارت إلى أنّ "الكرّة الآن في ملعب "الثنائيّ الشيعيّ"، فإمّا يدعو رئيس مجلس النواب نبيه برّي لجلسة، وإمّا يأخذ البلاد لمزيدٍ من الفراغ، تحت شعار"فرنجيّة أو لا أحد".



المصدر: لبنان 24

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