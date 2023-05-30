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لبنان

من يصدق؟!... عائلة لبنانية من دون لحم ودجاج لأكثر من سنتين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-05-2023 | 03:15
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قد يعتقد البعض ان الازمة اللبنانية يمكن ان تمرّ من دون اثار كبيرة على العائلات في لبنان، وقد يعتقد البعض ان صور ارتياد المواطنين للمطاعم هي خير دليل على ان اللبناني قادر على التأقلم والتكيّف.
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لكن وراء هذه الانطباعات حقائق حزينة جداً لا بد من تسليط الضوء عليها والعمل لايجاد حلول سريعة لها.
في هذا الاطار، أبلغت احدى المعلمات التي تعمل في مدرسة رسمية باحدى القرى اللبنانية الشمالية انه خلال حديث دار بينها وبين تلاميذ الصف السادس اساسي عن اهمية لقاء العائلة الصغيرة والكبيرة ايام الآحاد وعما يرافق هذا النوع من اللقاءات من تحضير للطعام واجواء احتفالية، أنها اكتشفت ان احدى التلميذات  تعيش في حالة مأساوية مع ذويها منذ فترة طويلة.
وبحسب المعلمة، قالت التلميذة اثناء النقاش بشيء من الخجل: "عائلتي تخلت عن تحضير الطعام المخصص عادة ليوم الاحد،  اي اللحم والدجاج، واستعاضت عنه بـ"طبخة" على غرار ايام الأسبوع الاخرى، وذلك لأن عمل والدي في مجال الكهرباء اصبح غير قادر على تأمين مختلف متطلبات الحياة التي نحتاجها".
وبحسب المعلمة ايضا فان " العائلة تخلت عن اللحم والدجاج منذ ما يقارب السنتين وذلك حتى تتمكن من الصمود وتأمين القوت اليومي بالاضافة الى المصاريف التشغيلية الاخرى والاهم متطلبات الاولاد المتعلقة بالمدرسة".

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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