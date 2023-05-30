وزير الثقافة التقى صادق الصباح

التقى وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية قصر الصنائع، صادق الصباح الذي وضعه في اجواء الانتاجات الاخيرة لشركة "الصباح اخوان"، وتداول معه في شؤون ثقافية، في حضور نقيب الممثلين في لبنان نعمة بدوي.

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