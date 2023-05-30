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لبنان

وزير الثقافة التقى صادق الصباح

Lebanon 24
30-05-2023 | 01:56
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التقى وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية  قصر الصنائع، صادق الصباح الذي وضعه في اجواء الانتاجات الاخيرة لشركة "الصباح اخوان"،  وتداول معه في شؤون ثقافية، في حضور نقيب الممثلين في لبنان نعمة بدوي. 
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صادق الصباح

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