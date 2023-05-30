بعد انتهاء العام الدراسي.. هل يحرم الاطفال من العطلة؟

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مع اقتراب انتهاء العام الدراسي، يبدأ الاهل وككل عام البحث عن مخيمات للعطلة الصيفية تكون مناسبة لاطفالهم.ولكن في نظرة سريعة على أسعار المخيمات التي تبدأ في الاول من تموز وتنتهي في الاول من ايلول فوجئ الأهل بالأسعار، حيث تراوحت ما بين 300 و900 دولار للولد الواحد، ما أثار امتعاضهم خصوصاً وان هذه الأسعار تخطت القسط المدرسي السنوي الذي دفع على مدى عام كامل، ما دفع العديد من المخيمات الى التفكير جدياً بالغائها هذا العام، نظراً لعدم وجود عدد كاف من الأولاد.وفي حديث مع أحد المنظمين، أكد لـ"" ان سبب ارتفاع كلفة هذا النوع من المخيمات يعود الى ارتفاع كلفة استئجار الموقع، حيث ان المالك بات يفرض على المستأجر الدفع بالدولار، إضافة الى ان الاساتذة الذين يساعدون الأطفال يصرون على تقاضي رواتبهم بالدولار.