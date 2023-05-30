Advertisement

لبنان

بعدما أصبحت الأسعار بالدولار.. هذه الشواطئ مجانية في لبنان (صور)

جوسلين نصر Jocelyne Nasr

|
Lebanon 24
30-05-2023 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1072272-638210348037557348.jpg
Doc-P-1072272-638210348037557348.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فصل الصيف "على الأبواب" وهو ينطلق رسميا في 21 حزيران المقبل، وعلى الرغم من ذلك بدأ اللبنانيون بارتياد المسابح والشواطئ منذ أكثر من شهر ولاسيما بعدما ضربت لبنان موجات حارة تخطت فيها درجات الحرارة الـ 30 درجة.  
Advertisement
 
ولكن دخول المسابح والمنتجعات السياحية لم يعد مُمكنا لقسم كبير من اللبنانيين لاسيما وأن الأسعار أصبحت بالدولار حيث تختلف من مكان إلى آخر ومن يوم لآخر فهي ترتفع في "الويك اند" وتنخفض في أيام الأسبوع، وتتراوح الأسعار حالياً ما بين 20 و45 دولاراً للشخص الواحد. فماذا تفعل عائلة مؤلفة من 5 أشخاص مثلاً؟ وهل يُحرم الفقير من الذهاب إلى البحر والاستمتاع بالصيف؟  
  لا بد من التذكير بأنه لا يزال هناك بعض الشواطئ العامة والنظيفة في لبنان وهي تمتد من الشمال إلى الجنوب ولن تكلفكم الكثير بل دفع كلفة المواصلات، وبإمكانكم ان تستمتعوا بوقتكم وان تمارسوا السباحة والجلوس تحت أشعة الشمس.  
 
إليكم لائحة ببعض الشواطئ التي يُمكنكم دخولها مجاناً:  
 
شاطئ البترون
في منطقة البترون توجد عدّة شواطئ عامّة يمكن الدّخول إليها من دون بدل مالي، منها شاطئ البحصة .
وتتنوّع هذه الشّواطئ ما بين الرّمليّة والصّخريّة، وتتميّز بمياهها النّظيفة.
 
 
 
 
شاطئ تحت الريح أنفه
ستشعرون في هذا المكان حيث البيوت والمطاعم مطلية باللونين الأزرق والأبيض، وكأنكم في اليونان. يتميز هذا الشاطئ بالأكواخ البيضاء والجسور الخشبية والشرفات والمياه الصافية التي تجذب محبي الغوص والسباحة. كما تتوافر في المكان مجموعة متنوعة من المطاعم.
 
 
 
 
 
شاطئ جبيل
شاطئ "بحص" في جبيل يستقطب العديد من محبّي السّباحة ويمكن أيضًا ارتياده من دون دفع بدل مالي.
 
 
 
 
جزيرة الزيرة في صيدا
تقع على بعد 1.5 كيلومتر من شاطئ صيدا، وهي تعدّ من أشهر المعالم الطبيعية والسياحية في المنطقة. تتميز بشاطئها الذي يجذب الباحثين عن الهدوء والاسترخاء. تتوفر في مرفأ صيدا مراكب سياحية مخصصة لنقل الزائرين الى الجزيرة بكلفة بسيطة.
 
 
 
 
 
شاطئ صور
هو الأكثر استقطابًا للزوّار بسبب المساحة الكبيرة الّتي يمتدّ عليها، بالإضافة إلى التّسهيلات الّتي يوفّرها، مثل وجود الخيم، الكراسي، الطّاولات، والمقاهي والمطاعم من حوله. ويُعدّ شاطئ صور الرّملي من أنظف الشواطئ في لبنان.
 
 
 
 
هناك أيضًا شاطئ عام في بيروت، عمشيت، كفرعبيدا، الرملة البيضاء، الناقورة إضافة إلى محميّة "جزر النخيل" المواجهة لطرابلس، والتي تكلّفكم زيارتها فقط دفع رحلة القارب للوصول إليها.
 
إذا كنتم تخططون لقضاء يوم رائع من دون إنفاق الكثير من المال فما عليكم الا التوجه إلى هذه الشواطئ والاستمتاع بصيف لبنان.  
 
 
 

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

جوسلين نصر Jocelyne Nasr

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-05-30
04:00 | 2023-05-30
05:30 | 2023-05-30
05:05 | 2023-05-30
05:03 | 2023-05-30
04:57 | 2023-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website