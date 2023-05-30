بعدما أصبحت الأسعار بالدولار.. هذه الشواطئ مجانية في لبنان (صور)

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ولكن دخول المسابح والمنتجعات السياحية لم يعد مُمكنا لقسم كبير من اللبنانيين لاسيما وأن الأسعار أصبحت بالدولار حيث تختلف من مكان إلى آخر ومن يوم لآخر فهي ترتفع في "الويك اند" وتنخفض في أيام الأسبوع، وتتراوح الأسعار حالياً ما بين 20 و45 دولاراً للشخص الواحد. فماذا تفعل عائلة مؤلفة من 5 أشخاص مثلاً؟ وهل يُحرم الفقير من الذهاب إلى البحر والاستمتاع بالصيف؟

لا بد من التذكير بأنه لا يزال هناك بعض الشواطئ العامة والنظيفة في لبنان وهي تمتد من الشمال إلى الجنوب ولن تكلفكم الكثير بل دفع كلفة المواصلات، وبإمكانكم ان تستمتعوا بوقتكم وان تمارسوا السباحة والجلوس تحت أشعة الشمس.



إليكم لائحة ببعض الشواطئ التي يُمكنكم دخولها مجاناً:



شاطئ البترون

في منطقة البترون توجد عدّة شواطئ عامّة يمكن الدّخول إليها من دون بدل مالي، منها شاطئ البحصة .

وتتنوّع هذه الشّواطئ ما بين الرّمليّة والصّخريّة، وتتميّز بمياهها النّظيفة. فصل الصيف "على الأبواب" وهو ينطلق رسميا في 21 حزيران المقبل، وعلى الرغم من ذلك بدأ اللبنانيون بارتياد المسابح والشواطئ منذ أكثر من شهر ولاسيما بعدما ضربت لبنان موجات حارة تخطت فيها درجات الحرارة الـ 30 درجة.ولكن دخول المسابح والمنتجعات السياحية لم يعد مُمكنا لقسم كبير من اللبنانيين لاسيما وأن الأسعار أصبحت بالدولار حيث تختلف من مكان إلى آخر ومن يوم لآخر فهي ترتفع في "الويك اند" وتنخفض في أيام الأسبوع، وتتراوح الأسعار حالياً ما بين 20 و45 دولاراً للشخص الواحد. فماذا تفعل عائلة مؤلفة من 5 أشخاص مثلاً؟ وهل يُحرم الفقير من الذهاب إلى البحر والاستمتاع بالصيف؟لا بد من التذكير بأنه لا يزال هناك بعض الشواطئ العامة والنظيفة في لبنان وهي تمتد من الشمال إلى الجنوب ولن تكلفكم الكثير بل دفع كلفة المواصلات، وبإمكانكم ان تستمتعوا بوقتكم وان تمارسوا السباحة والجلوس تحت أشعة الشمس.إليكم لائحة ببعض الشواطئ التي يُمكنكم دخولها مجاناً:شاطئ البترونفي منطقة البترون توجد عدّة شواطئ عامّة يمكن الدّخول إليها من دون بدل مالي، منها شاطئ البحصة .وتتنوّع هذه الشّواطئ ما بين الرّمليّة والصّخريّة، وتتميّز بمياهها النّظيفة.

شاطئ تحت الريح أنفه

ستشعرون في هذا المكان حيث البيوت والمطاعم مطلية باللونين الأزرق والأبيض، وكأنكم في اليونان. يتميز هذا الشاطئ بالأكواخ البيضاء والجسور الخشبية والشرفات والمياه الصافية التي تجذب محبي الغوص والسباحة. كما تتوافر في المكان مجموعة متنوعة من المطاعم.

شاطئ جبيل

شاطئ "بحص" في جبيل يستقطب العديد من محبّي السّباحة ويمكن أيضًا ارتياده من دون دفع بدل مالي.

جزيرة الزيرة في صيدا

تقع على بعد 1.5 كيلومتر من شاطئ صيدا، وهي تعدّ من أشهر المعالم الطبيعية والسياحية في المنطقة. تتميز بشاطئها الذي يجذب الباحثين عن الهدوء والاسترخاء. تتوفر في مرفأ صيدا مراكب سياحية مخصصة لنقل الزائرين الى الجزيرة بكلفة بسيطة.

شاطئ صور

هو الأكثر استقطابًا للزوّار بسبب المساحة الكبيرة الّتي يمتدّ عليها، بالإضافة إلى التّسهيلات الّتي يوفّرها، مثل وجود الخيم، الكراسي، الطّاولات، والمقاهي والمطاعم من حوله. ويُعدّ شاطئ صور الرّملي من أنظف الشواطئ في لبنان.

هناك أيضًا شاطئ عام في بيروت، عمشيت، كفرعبيدا، الرملة البيضاء، الناقورة إضافة إلى محميّة "جزر النخيل" المواجهة لطرابلس، والتي تكلّفكم زيارتها فقط دفع رحلة القارب للوصول إليها.



إذا كنتم تخططون لقضاء يوم رائع من دون إنفاق الكثير من المال فما عليكم الا التوجه إلى هذه الشواطئ والاستمتاع بصيف لبنان.









