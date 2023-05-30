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لبنان

في طرابلس... حريق داخل مبنى سكني وتجاري (صورة)

Lebanon 24
30-05-2023 | 02:02
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق داخل مبنى سكني وتجاري في طرابلس.
 
وفور اندلاع الحريق وصل عناصر الدفاع المدني الى المكان وقاموا بمعالجته وتطويقه.
 
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