في عكار... "توكتوك" وحادث صدمٍ (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض المواطن"محمد عيد" لحادث صدم من قِبَل "توكتوك" في منطقة ببنين-عكار.

وفور وقوع الحادث، وصل الصليب الأحمر اللبناني الى المكان لنقل المُصاب الى احد مستشفيات المنطقة.