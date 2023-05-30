الجيش يحرر المخطوف السعودي... اليكم تفاصيل العملية

تمكن الجيش من انهاء عملية خطف المواطن السعودي "مشاري المطيري" التي وقعت قبل ايام في لبنان.

وفي هذا الاطار، قال قائد الجيش العماد جوزف عون: "تمكنت مديرية المخابرات في قيادة الجيش من تحرير المخطوف السعودي وتوقيف خاطفيه".

ووفقا لمعلومات "لبنان 24" فان عملية تحرير المخطوف السعودي حصلت في منطقة " جرماش" السورية، وتم نقل المخطوف من سوريا الى داخل الاراضي اللبنانية.

ولاحقا نشر الجيش عبر حسابه على "تويتر" معلومات اضافية حول تحرير المواطن السعودي، معلقا: "تمكنت دورية من مديرية المخابرات من تحرير المخطوف السعودي مشاري المطيري بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السوية، كما تم توقيف عدد من المتورطين في عملية الخطف".

تمكنت دورية من مديرية المخابرات من تحرير المخطوف السعودي مشاري المطيري بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السوية، كما تم توقيف عدد من المتورطين في عملية الخطف.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/1gxyrcnqQ9 — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) May 30, 2023 Advertisement

وقبيل عملية التحرير، كانت أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام الجيش بعملية مداهمة واسعة في حي الشراونة في بعلبك وفي منطقة شتورا بحثا عن مطلوبين وفي محاولة للعثور عن الرجل السعودي الذي تم اختطافه في لبنان.



كما اشارت الى تمكن الجيش من توقيف 12 شخصا خلال المداهمات التي نفذها.

الرئيس ميقاتي

وفي سياق متصل، جدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تأكيد الاصرار على ضبط الوضع الامني وعدم السماح بحصول اي تهديد يطال امن اللبنانيين والرعايا المتواجدين في لبنان.

وقال: ان عملية خطف احد المواطنين السعوديين مدانة بكل المعايير ونحن نهنئ الجيش على الجهد الكبير الذي بذله للافراج عنه وتوقيف المتورطين في عملية الخطف.

أضاف: نحن حريصون على عودة جميع الاخوة العرب الى لبنان ومنع اي تهديد يطالهم اضافة الى منع استخدام الاراضي اللبنانية منطلقا لاي عمل يهدد امن الدول العربية وسلامتها.

وزير الداخلية

بدوره، هنأ وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي القوى الأمنية والعسكرية، على تحرير المواطن السعودي المخطوف مشاري المطيري، اليوم الثلاثاء، وقال: "كما قلنا خلال اتصالنا مع قائد الجيش جوزيف عون، فنحن عملنا بتكامل الجهود وتوحيدها ما أدى الى تحرير المخطوف السعودي".

السفير السعودي

وقال السفير السعودي في لبنان وليد بخاري للـ"mtv" ان "الجهود التي قام بها الجيش جبّارة وأدّت الى تحرير المخطوف خلال أقلّ من 48 ساعة وأتوجّه بالشكر إلى وزير الداخليّة بسام مولوي وقائد الجيش على متابعتهما الحثيثة.

تفاصيل عملية التحرير

كشفت قناة "الحدث" تفاصيل جديدة عن عملية خطف المُواطن السعودي مشاري المطيري في لبنان، والذي تمكنت مخابرات الجيش من تحريره، اليوم الثلاثاء، خلال عمليّة أمنيّة نوعية تمَّت في منطقة البقاع وتحديداً عند الحدود مع سوريا في منطقة جرماش.

وبحسب القناة، فإنّ عناصر عسكرية أمنية ولبنانية قادت عدّة عمليات في نفس الوقت وفي ذات المنطقة لتحرير المواطن السعودي"، موضحة أنّ "الجيش توصل إلى المجموعة الخاطفة التي تتمركز في البقاع وتُخطط لعملياتها من هناك".

وأشارت القناة إلى أنّ عملية تحرير المخطوف تمّت في منطقةٍ خطيرة خارج سيطرة الدولة اللبنانية، كاشفةً في الوقت نفسه أنَّه "تمّ رصد هاتف المواطن السعودي في الواجهة البحرية لبيروت ثمّ في الضاحية ثم في ضهر البيدر وذلك قبل إطفائه".