23
o
بيروت
27
o
طرابلس
17
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
24
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الاستحقاق الرئاسي بين مشروعين متناقضين: لمن الغلبة في الختام؟
مروان القدوم Marwan Kaddoum
|
Lebanon 24
30-05-2023
|
03:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
في خضم الحديث عن الأستحقاق الرئاسي والحراك الدائر بشأنه يسترعي انتباه البعض مواقف النواب بشأن برنامج الرئيس العتيد أكثر من شخصيته،ولهذا السبب تجد الكتل النيابية نفسها على اختلافها متمسكة بأولوية هذا البرنامج أو هذا المشروع أو ذاك. ولأن كل كتلة تقرأ في كتاب مختلف عن الكتلة الأخرى، فمن الطبيعي أن يأتي الخلاف أو التباين على الرؤى الإصلاحية والسياسية والسيادية للمرشحين. كان في الأمكان اعتبار ما يجري حاليا في ملف الرئاسة بمثابة معركة "المشروع "لولا أن البعض ادرج الأمر في سياق ما هو أبعد من ذلك .
Advertisement
لم يعد خافيا على احد أن الوقائع الرئاسية في تبدل مستمر ، وليس معروفا الموعد الفعلي لأستقرارها تمهيدا لأنجاز الانتخابات. والى حين حصول ذلك، يبقى التباين قائما بين مشروعي المعارضة والممانعة.
وفي الاساس هناك نقاط محورية تعد مفصلية للمشروعين ولا يمكن إلا أن تحضر فيهما وذلك من "حماية المقاومة"بالنسبة إلى فريق الممانعة ، والى معالجة السلاح وتكريس السيادة بالنسبة إلى المعارضة.
اما الصفة الأنقاذية لرئيس الجمهورية فمستخدمة من فريق المعارضة على نطاق واسع، وفي كل الأحوال يمكن طرح السؤال ، لمن ستكون الغلبة؟ ولأي مشروع ؟
في هذا المجال، تعرب أوساط سياسية مطلعة ل" لبنان24" عن اعتقادها بأن موقف المعارضة يبدو متشددا في ما خص برنامج رئيس الجمهورية وتطبيقه لبنوده ومن هنا يأتي رفض البحث في أي خيار لا يمثل توجهها ، فالمسألة لا تتعلق بسير ذاتية لمرشحين إنما بالمشروع المتكامل في السياسة والاقتصاد وبناء افصل العلاقات مع محيط لبنان العربي والخارج. وتلفت الى ان العدول عن دعم ترشيح النائب ميشال معوض لا يعني تنازلا من أجل مرشح غير سيادي، مؤكدة هنا أنه لولا علم المعارضة ببرنامج الوزير السابق جهاد ازعور لما قبلت السير به .
ولم يغب عن بال المعارضين الذين يصنفون بالأكثر تشددا الأستفسار عن إمكان تصدي ازعور لملف السلاح غير الشرعي ، وترتيبه العلاقات بين لبنان والدول العربية والاجنبية إلى جانب رؤيته الأقتصادية، وتكشف هذه الأوساط أن بعض النواب غير متحمس لوزير المال الأسبق للاعتقاد السائد أنه لا يريد ان يتعاطى مع السلاح على الشرعي وهو ما بدأ يعبر عنه بعض النواب، لكنها تلاحظ في الوقت نفسه أن ازعور ليس داعما لذلك السلاح.
وترى أن تجربة الرئيس ميشال عون ماثلة أمام ألأذهان ومن غير المقبول إعادتها وتسليم البلاد إلى فريق الممانعة ، على أن المعارضة تعلم جيدا أن قبول "التيار الوطني الحر" السير بمشروع مرشح المعارضة ليس الا نكاية بدعم "الثنائي الشيعي" لرئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية .
وتؤكد في المقابل أن مشروع قوى الممانعة حاضر لدى مرشحه الطبيعي وبالتالي ما من بديل آخر عنه في الوقت الراهن ولهذه الغاية يحارب فيه ولأجله حتى الرمق الأخير إلا إذا كان يراهن على تبدل التوجهات السائدة من خلال الحوار الذي يدعو إليه.
ومشروع الرئيس المقبل يستأثر بالأهتمام الخارجي أيضا، ومن هنا كانت البيانات تركز على نقاط منها بالإضافة إلى المواصفات اضافة الى جولات المرشحين على بعض العواصم. وتؤكد الأوساط أن المشروعين دخلا في صراع كبير والنصاب في مجلس النواب وحده القادر على حسم النتيجة إلا إذا ساد تفاهم ما .
ليس مستبعدا أن يشهد الملف الرئاسي المنازلة الأقوى بالنسبة إلى المشروعين النقيضين ، اما لمن تميل الكفة فذاك منوط بجملة عوامل محلية وخارجية من شأنها أن تتحرك عندما يحين الوقت المناسب .
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رحيل فنان سوري قدير.. ترك بصمة في عالم الدراما
Lebanon 24
رحيل فنان سوري قدير.. ترك بصمة في عالم الدراما
10:20 | 2023-05-29
29/05/2023 10:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"آخر مكالمة من الضاحية".. معلومات جديدة عن عمليّة خطف سعودي في لبنان!
Lebanon 24
"آخر مكالمة من الضاحية".. معلومات جديدة عن عمليّة خطف سعودي في لبنان!
13:40 | 2023-05-29
29/05/2023 01:40:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء تحويل رواتب القطاع العام وفق هذا السعر.. اليكم ما أعلنه مصرف لبنان
Lebanon 24
بدء تحويل رواتب القطاع العام وفق هذا السعر.. اليكم ما أعلنه مصرف لبنان
08:46 | 2023-05-29
29/05/2023 08:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يحرر المخطوف السعودي... اليكم تفاصيل العملية
Lebanon 24
الجيش يحرر المخطوف السعودي... اليكم تفاصيل العملية
02:38 | 2023-05-30
30/05/2023 02:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتباراً من 20 حزيران.. ترقبوا ما سيشهده مطار بيروت!
Lebanon 24
إعتباراً من 20 حزيران.. ترقبوا ما سيشهده مطار بيروت!
05:49 | 2023-05-29
29/05/2023 05:49:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
مروان القدوم Marwan Kaddoum
أيضاً في لبنان
05:00 | 2023-05-30
مؤشرات باستمرار الفراغ….. فمن يتنازل اولاً؟
04:00 | 2023-05-30
ممران إلزاميان للرئاسة.. باسيل وجنبلاط يحكمان المشهد!
05:30 | 2023-05-30
ما بعد استقالة جنبلاط.. بين تسليم الراية لتيمور والانكفاء التام!
05:05 | 2023-05-30
مولوي التقى قائد الجيش: نُثمّن الجهود الدؤوبة التي تبذلها المؤسسة العسكرية لحفظ أمن لبنان
05:03 | 2023-05-30
ناشطون يكشفون صورة السعودي الذي خُطِف في لبنان بعد تحريره.. شاهدوها
04:57 | 2023-05-30
بعد اعمال الجرف الاسرائيلية... أهالي كفرشوبا يعترضون
فيديو
بعدما ظهر وهو يرقص ويغني على أغنية لأم كلثوم.. رجل الدين الشهير يكشف تفاصيل الواقعة
Lebanon 24
بعدما ظهر وهو يرقص ويغني على أغنية لأم كلثوم.. رجل الدين الشهير يكشف تفاصيل الواقعة
00:27 | 2023-05-29
30/05/2023 12:36:38
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط فنانة شهيرة عن المسرح بسبب مرافقها.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
سقوط فنانة شهيرة عن المسرح بسبب مرافقها.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:01 | 2023-05-28
30/05/2023 12:36:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ركاب يصرخون ويولولون.. الرجل الذي فتح باب الطائرة في الجو يُفجر مفاجأة عن السبب (فيديو)
Lebanon 24
ركاب يصرخون ويولولون.. الرجل الذي فتح باب الطائرة في الجو يُفجر مفاجأة عن السبب (فيديو)
02:00 | 2023-05-28
30/05/2023 12:36:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact