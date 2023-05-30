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لبنان

عطالله: ضمان أميون - الكورة لن يُقفل ولن يتم دمجه مع أي فرع آخر

Lebanon 24
30-05-2023 | 03:00
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غرد النائب جورج عطاالله عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "نطمئن اهلنا في الكورة انه نتيجة المراجعات مع المدير العام للضمان الاجتماعي، فقد تم التأكيد ان فرع الضمان في اميون - الكورة لن يُقفَل ولن يتم دمجه مع أي فرع آخر وسيبقى يستقبل المواطنين والمستفيدين منه. وبالمناسبة نُثَمّن عمل القيمين عليه في هذه الظروف تسهيلا وخدمة للمستفيدين من الصندوق". 
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