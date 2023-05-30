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لبنان

تصريحٌ لوزير الداخلية.. هكذا علّق على نجاح عملية تحرير السعودي المخطوف

Lebanon 24
30-05-2023 | 03:17
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هنأ وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي القوى الأمنية والعسكرية، على تحرير المواطن السعودي المخطوف مشاري المطيري، اليوم الثلاثاء، وقال: "كما قلنا خلال اتصالنا مع قائد الجيش جوزيف عون، فنحن عملنا بتكامل الجهود وتوحيدها ما أدى الى تحرير المخطوف السعودي".
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