تصريحٌ لوزير الداخلية.. هكذا علّق على نجاح عملية تحرير السعودي المخطوف

هنأ وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي القوى الأمنية والعسكرية، على تحرير المواطن السعودي المخطوف مشاري المطيري، اليوم الثلاثاء، وقال: "كما قلنا خلال اتصالنا مع قائد الجيش جوزيف عون، فنحن عملنا بتكامل الجهود وتوحيدها ما أدى الى تحرير المخطوف السعودي".

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