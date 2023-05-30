Advertisement

لبنان

سلام: الشكرُ للجيش على تحريره المواطن السعودي وليكن العقاب شديداً للمتورطين

Lebanon 24
30-05-2023 | 03:23
A-
A+
Doc-P-1072295-638210391528455029.jpg
Doc-P-1072295-638210391528455029.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرّد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام عبر حسابهِ على "تويتر" قائلاً: "تحية وشكر الى الجيش اللبناني ومديرية المخابرات على تحرير المواطن السعودي وعلى صون السيادة والوطن. والآن فليكن العقاب شديداً يعتبر منه من لم يعتبر".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير العدل عن تعيين محامين ممثلين للدولة اللبنانية في الدعوى القضائية بحقّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: مضينا العقود وهي لا تزال سارية المفعول وانا متمسك بها ولن أتراجع عنها
lebanon 24
30/05/2023 12:37:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مولوي التقى قائد الجيش: نُثمّن الجهود الدؤوبة التي تبذلها المؤسسة العسكرية لحفظ أمن لبنان
lebanon 24
30/05/2023 12:37:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ناشطون يكشفون صورة السعودي الذي خُطِف في لبنان بعد تحريره.. شاهدوها
lebanon 24
30/05/2023 12:37:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة تستعرض حملها بمولودها الأول.. شاهدوا كيف أصبحت كارين غراوي (صور)
lebanon 24
30/05/2023 12:37:31 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أمين سلام

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-05-30
04:00 | 2023-05-30
05:30 | 2023-05-30
05:05 | 2023-05-30
05:03 | 2023-05-30
04:57 | 2023-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website