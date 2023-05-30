سلام: الشكرُ للجيش على تحريره المواطن السعودي وليكن العقاب شديداً للمتورطين

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غرّد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام عبر حسابهِ على "تويتر" قائلاً: "تحية وشكر الى الجيش اللبناني ومديرية المخابرات على تحرير المواطن السعودي وعلى صون السيادة والوطن. والآن فليكن العقاب شديداً يعتبر منه من لم يعتبر".